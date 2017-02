Homens são presos em flagrante ao prepararem cova para enterrar corpo na DF-180

Os irmãos Edilson Silva Furtado e Francisco Silva Nascimento foram presos em flagrante por PMs, na noite de sábado (4/2), quando se preparavam para enterrar um corpo em uma cova cavada às margens da DF-180. A dupla confessou ter espancado e enforcado a vítima, que não foi identificada.

Segundo o cabo Arcanjo, os suspeitos estavam com uma pá e uma picareta e confessaram que haviam batido com pedras na cabeça da vítima e a enforcado. O homem morto seria um desafeto, que “tinha colocado fogo no carro deles” .

Edilson e Francisco estavam em liberdade há um ano e em sua ficha criminal, de acordo com a PM, constam passagens por homicídio e roubo.