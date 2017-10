Homem tenta explodir apartamento no Riacho Fundo II

Tweet no Twitter

Um homem teria aberto um galão de querosene dentro de um apartamento, na tarde desta terça-feira (17), com a intenção de explodir o local, na quadra QC 03 do Riacho Fundo II. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele teria histórico de transtornos psicóticos e afirmou que estaria há três dias sem tomar a medicação.

Os bombeiros foram acionados por vizinhos que sentiram o cheiro de querosene. No momento em que os militares chegaram à residência, conversaram com o homem e ele se acalmou, desistindo da ação. A porta, segundo os bombeiros, não precisou ser arrombada, pois já estava danificada.

O cidadão ficou aos cuidados da Polícia Militar.