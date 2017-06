Homem tem casa furtada, registra ocorrência e acaba preso por não pagar pensão

Um homem, que teve a casa furtada por um grupo de assaltantes, acabou preso no momento em que foi registrar ocorrência na delegacia. Lá, foi descoberto que, contra ele, havia um mandado de prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia. O furto em questão ocorreu em uma residência de Samambaia.

De acordo com a Polícia Militar, um adolescente envolvido no crime acabou apreendido. Ele foi visto tentando se esconder junto com outros suspeitos. O grupo fugiu a pé e apenas o menor foi alcançado. No local onde ele se escondia, havia vários objetos furtados, além de um pé de cabra, que foi usado para arrombamento da casa.

Questionado, o menor assumiu participação no caso. Os policiais conseguiram entrar em contato com o proprietário da casa e, juntos, foram à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o homem foi preso.