Homem sofre descarga elétrica e é socorrido no Lago Norte

Um homem de 38 anos precisou de atendimento médico ao sofrer uma descarga elétrica e ficar desacordado no fim da tarde desta sexta-feira (3), na QL 07 do Lago Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Cícero Conceição de Negreiros trabalhava no telhado de uma residência, no sistema de aquecimento solar, quando levou o choque por volta das 17h40.

Segundo o auxiliar de Cícero, ele ficou inconsciente por alguns minutos e, ao recobrar a consciência, estava com pernas e braços dormentes. Após uma equipe dos bombeiros prestar os primeiros socorros, ele recobrou os movimentos e foi transportado para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), ainda se queixando de dormência no braço e perna esquerdos.