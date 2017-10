Homem rouba carro para ir a enterro de amigo e acaba preso em Taguatinga

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (26) após roubar um carro no Gama pela manhã. O que chamou atenção dos policiais militares que efetuaram a prisão foi o motivo do crime: chegar ao enterro de um amigo para prestar suas últimas homenagens, no Cemitério de Taguatinga.

De acordo com a PM, por volta das 16h, a corporação foi informada por uma empresa que oferece serviço de segurança por meio de rastreamento de veículos que um Renault Logan, roubado na manhã de hoje, estava sendo monitorado e se encontrava nas proximidades do Cemitério em Taguatinga. Uma equipe militar, então, seguiu para o loca informado, onde o veículo foi localizado.

Publicidade

Após alguns instantes, o suspeito também foi encontrado e abordado. Ele foi encaminhado para a delegacia da área, onde foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo. O suspeito, que já tinha seis passagens pela polícia, foi autuado por roubo.

O enterro foi de Cleubeer Rodrigues, que foi morto a tiros no último dia 24, na QR 413 de Samambaia Norte. Cleubeer chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, a morte teria sido motivada por acerto de contas.