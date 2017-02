Homem que vendia artigos roubados em rede social é preso em flagrante

Um homem foi preso por receptação em uma chácara no conjunto 5 da quadra 4 em Arniqueiras, por volta das 16h deste sábado (4). PMs do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37), em apoio ao Departamento de Operações, chegaram à chácara após receber a denúncia anônima de que ele estaria anunciando em uma rede social produtos furtados em lojas e residências da região.

No local, as equipes encontraram aparelhos de som, instrumentos musicais, luminárias, ferramentas e cinco munições. O suspeito confessou aos policiais que comprou os produtos mesmo sabendo que eram furtados. Ele foi levado para a 21ª Delegacia e responderá pelo crime de receptação.