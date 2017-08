Homem posta recado em rede social antes de tentar matar namorado da ex

Izael Soares da Mota, de 28 anos, foi preso por tentar matar o atual namorado de sua ex-companheira no dia 23 de julho, em Caldas Novas-GO. Ele chegou a postar uma mensagem em seu perfil pessoal no Facebook fazendo alusão ao crime. “Avisa o IML, chegou o grande dia”, postou Izael na rede social.

No dia da tentativa de assassinato, o suspeito foi até o local onde a vítima trabalha, disparou quatro vezes e fugiu. O rapaz foi atingido no braço e na região torácica, mas, resistiu aos ferimentos. Ele identificou o autor e informou as autoridades. As informações são do jornal O Popular.

Segundo as investigações, Izael não aceitava a situação e importunava a ex-mulher. Os dois tiveram um relacionamento de nove anos e possuem um filho. Ele tentava marcar encontros e chegou até a mandar fotos da arma para a ex.

O suspeito alegou ter perdido a arma do crime após colocá-la na cintura durante a fuga. Ele foi levado para o presídio local e deve responder por tentativa de homicídio qualificado, podendo pegar entre 12 a 30 anos de prisão.

