Homem morre vítima de afogamento em Planaltina

Um homem morreu vítima de afogamento no Balneário do Pipiripau, em Planaltina. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (26), por volta das 16h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Nelton Cassimiro Antunes, de 51 anos, passou por um processo de reanimação cardiorrespiratória por aproximadamente uma hora, realizado pela equipe dos bombeiros e do Serviços de Atendimento Médico de Urgência (Samu). No entanto, de acordo com a corporação, não foi possível restabelecer os sinais vitais da vítima e o médico dos bombeiros declarou o óbito.

O local ficou aos cuidados dos bombeiros até a chegada da Polícia Militar. A perícia foi acionada.