Homem morre vítima de afogamento em lagoa de Santa Maria

Um homem morreu afogado em uma lagoa na tarde desta quinta-feira (5), em Santa Maria. O afogamento ocorreu por volta das 16h, próximo a um ferro velho na quadra 301. Segundo amigos da vítima, ele se chamava Damasceno, tinha aproximadamente 45 anos e era conhecido como Baiano.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima não conseguiu retornar às margens do rio após mergulhar com os amigos. O corpo foi encontrado pelos bombeiros por volta das 18h, em uma profundidade de 5 metros. A corporação informou que o local é cheio de buracos, mas provavelmente Damasceno não estaria ciente disso, o que pode ter dificultado sua saída da água. Ainda segundo os bombeiros, foi encontrada uma bolsa no local, sem documentos.

O local ficou aos cuidados dos bombeiros, aguardando a Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil.