Homem morre após ser esfaqueado em via pública de Ceilândia

Um homem de 54 anos foi morto nesta sexta-feira (3), por volta das 16h, em uma parada de ônibus da CNN 1, no centro de Ceilândia. Segundo testemunhas, três homens abordaram a vítima, que levou uma facada na região da nuca. Em seguida, eles fugiram sem levar a mochila que o homem carregava.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros por aproximadamente uma hora, porém a vítima não resistiu ao ferimento e morreu. A Polícia Militar do DF informou que as testemunhas não souberam dizer qual foi a motivação do crime. A perícia da Polícia Civil foi acionada. As investigações ficarão a cargo da 15ª Delegacia de Polícia, responsável pela região.

O trânsito no local sofreu lentidão. Os motoristas só foram permitidos trafegar por uma via da Hélio Prates. E, por volta das 17h30, havia lentidão na pista, no sentido Taguatinga-Ceilândia. O local permanecia isolado até esse horário.