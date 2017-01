Na tarde desta terça-feira (31), um homem de 53 anos morreu após cair em um poço de, aproximadamente, 15 metros. O acidente ocorreu por volta das 12h, na chácara 121, bloco B, em Brazlândia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Valdir Reinholz cavava o buraco com uma alavanca, quando escorregou e caiu com o queixo em cima do objeto. A vitima morreu ainda no local, que ficou aos cuidados da Policia Civil do DF.