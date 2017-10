Um homem de 32 anos morreu depois de ser atropelado por um HB20 branco, por volta das 10h desta sexta-feira (20), na altura do KM 34 da BR-251. Segundo o Corpo de Bombeiros, Roberto Oliveira de Souza atravessava a pista quando foi atingido.

A motorista do carro não sofreu nenhum ferimento. A passageira, no entanto, reclamava de dores na mandíbula e no ouvido, sendo levada ao Hospital de Base do Distrito Federal. O acidente não provocou impactos no trânsito da região.

