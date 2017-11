Homem fica gravemente ferido após ser atropelado próximo ao Museu da Rapública

Um homem de 37 anos ficou gravemente ferido na noite dessa sexta-feira (3) após ser atropelado no Eixo Monumental, próximo ao Museu da República. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h. O motorista do carro envolvido no acidente, um Fiat Siena cinza, não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chagada dos bombeiros.

De acordo com a corporação, José Tadeu Pereira estava inconsciente quando a equipe chegou ao local para prestar os primeiros socorros. Ele foi transportado para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), com afundamento de crânio na parte posterior da cabeça.