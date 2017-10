Homem fica ferido após se envolver em acidente na DF-451

Um homem de 33 anos ficou ferido após se envolver em um acidente automobilístico na DF-451, próximo a descida do Gol de Placa, na noite desta sexta-feira (27).

Alberth Nolasco da Cunhado dirigia o Kadet de cor cinza. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e transportado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), com lacerações na face, suspeita de fratura no membro inferior direito, escoriações pelo corpo, mas consciente, orientado e estável.

O motorista do placa caminhão de cor amarela, não foi localizado. Segundo informações de moradores da região, o veículo está parado no local desde a tarde com problemas mecânicos e carregado com um trator em sua carroceria.

Não houve impacto no trânsito e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar.