Homem é preso suspeito de abusar sexualmente dos filhos em Planaltina

A equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Planaltina de Goiás prende, nesta quarta-feira (25), um homem suspeito de abusar sexualmente dos filhos, no Residencial São Francisco, Setor Jardim Paquetá. A ação ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a suspeita é de que ele tenha estuprado repetidas vezes sua própria filha, desde o ano de 2010, quando a vítima tinha apenas nove anos de idade, até o final do ano passado, quando teria ocorrido o último crime. Sobre o homem recai ainda a acusação de ter tentado violentar também um de seus filhos, à época com apenas 11 anos de idade, não tendo consumado o fato por motivos alheios à sua vontade.

De acordo com as investigações, o suspeito também vinha mantendo relações sexuais com outro filho seu, em troca de drogas, desde que o menor tinha menos de 14 anos de idade. Ainda segundo a polícia, o preso ficará à disposição do Poder Judiciário local.