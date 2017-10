Homem é preso em Taguatinga durante trabalho de parto da esposa

Tweet no Twitter

Um homem foi preso portando um revólver calibre .32, com cinco munições intactas, na madrugada desta quinta-feira (26), no estacionamento do Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe percebeu o comportamento duvidoso do ocupante de um Fiat Uno, que tentou se esconder ao perceber a presença da viatura. Durante a abordagem, o homem afirmou que estava acompanhando em trabalho de parto, dentro da unidade hospitalar.

A informação foi confirmada pelos militares. A arma foi apreendida e o homem levado à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) para as providências cabíveis.