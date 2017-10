Homem é preso e quatro adolescentes são apreendidos após roubarem 53 aparelhos telefônicos no Gama

Um homem foi preso e quatro adolescentes foram apreendidos suspeitos de roubarem 53 smartphones em um shopping no Gama, na noite dessa sexta-feira (20).O grupo estava armado e rendeu os funcionários.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem, maior de idade, obrigou os funcionários a abrir a porta do estoque. Os outros assaltantes então, encheram mochilas com os telefones e fugiram do local.

A PMDF foi acionada e ao chegar viu três suspeitos tentando fugir. O carro utilizado para a fuga, um Gol, produto de roubo, foi abordado e o homem e dois dos adolescentes envolvidos estavam no interior do veículo. Com eles foi encontrado um simulacro de arma de fogo com seis munições reais calibre .380

Os outros dois adolescentes que participaram da ação foram localizados em um brinquedo de um parque de diversões instalado no estacionamento do Estádio Bezerrão. Com os dois jovens estavam as mochilas lotadas com os aparelhos telefônicos e um simulacro de pistola.

O homem foi levado à 20º Delegacia de Polícia (Gama), onde foi autuado por roubo e corrupção de menores. Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).O grupo seria o responsável por praticar outros roubos em lojas de celulares.