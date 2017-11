Homem é preso com documento falso ao tentar retirar carro do Detran

Ao tentar retirar um carro no depósito do Detran com documento falso, um homem de 30 anos acabou preso em flagrante por estelionato na tarde desta quinta-feira (9), na Asa Norte. Servidores acionaram a Polícia Civil quando desconfiaram da documentação apresentada pelo homem, que tentava retirar do pátio um Chevrolet Onix que se encontrava apreendido.

De acordo com a Polícia Civil, entre a documentação apresentada, encontrava-se uma procuração do 1º Ofício de Notas de Bonfinópolis de Minas (MG), em que o proprietário do veículo, configurado como outorgante, nomeava e constituía como seu procurador o autor do crime. Durante o contato, a servidora do cartório mineiro informou haver diversas divergências no documento.

Diante da verificação feita, o servidor do Detran entrou em contato com a 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Agentes compareceram ao depósito e, com o apoio de outros policiais, conduziram o autor até a delegacia. No início de outubro, ele foi detido da mesma forma ao tentar retirar o veículo do local.