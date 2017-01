Homem é preso após invadir loja com carro roubado na Estrutural

Um homem foi preso após invadir uma loja de calçados com um carro roubado na quadra 5, conjunto 5, na Cidade Estrutural. O caso ocorreu após policiais flagrarem ele abordando um veículo e ameaçando o motorista com uma arma.

De acordo com a Polícia Militar do DF, uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) fazia patrulhamento na Cidade Estrutural quando avistou o suspeito, que, ao perceber a aproximação da viatura, entrou no carro e fugiu. Após uma breve perseguição, ele perdeu o controle do automóvel e acabou entrando na loja. Em seguida, o homem tentou correr, mas acabou detido. Ninguém que estava no comércio ficou ferido.

Com o detido, foi apreendido um revólver calibre 38, além de dois aparelhos celulares e R$ 53. O preso tinha uma passagem por porte ilegal de arma de fogo e estava em prisão domiciliar.