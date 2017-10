Homem é preso após invadir casa e se passar por auxiliar de dentista para fugir da polícia

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e invasão de domicílio na manhã desta segunda-feira (30), em Samambaia. Ele tentava fugir da polícia quando cometeu a ação.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no condomínio Vida Nova na QR 603. Ao chegar no endereço os militares foram informados que dois homens haviam invadido uma casa no condomínio na tentativa de matar um desafeto que não estava na residência.

Testemunhas informaram que com a chegada dos militares um dos suspeitos fugiu pelo telhado e o outro invadiu uma casa. A polícia localizou o homem dentro de um quarto, embaixo dos cobertores e vestido com um jaleco branco. Ele vestiu o uniforme de uma moradora que trabalha como auxiliar de dentista para despistar os militares.

Na abordagem foram encontradas com o suspeito porções de cocaína, R$ 486 em espécie, 10 pesos argentinos, 100 Yuan Renminbi (moeda chinesa) e três dólares. Dois revólveres calibre .38 estavam jogados no corredor da residência.

O homem foi levado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia). Ele estava em prisão domiciliar e possui passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo.