Homem é preso após assediar crianças em Brazlândia

Eric Zambon

eric.zambon@jornaldebrasilia.com.br

Um homem de 40 anos foi preso em Brazlândia após ser apontado por crianças como autor de assédio sexual contra elas. Ele teria proferido palavras de baixo calão a meninas que faziam o trajeto entre uma escola e a parada de ônibus. Dentre outras coisas, o suspeito teria perseguido e chamado uma pré-adolescente de 12 anos de gostosa instantes antes de ser abordado por uma viatura da Polícia Militar do DF (PMDF).

Publicidade

Responsável pela prisão, o sargento Gilberto Lopes Lima, do 16º Batalhão, conta que uma equipe de ronda encontrou uma criança chorando bastante próximo ao Lago da cidade. Ela teria contado sobre o assédio sofrido e os militares chegaram até o homem. “Uma das vítimas apontou o autor e, na mochila dele, encontramos material pornográfico. Demos voz de prisão e conduzimos para 24ª Delegacia de Polícia”, detalha.

Segundo o sargento, assim que o suspeito foi capturado, outras mulheres surgiram com denúncias similares contra ele. “Era do nosso conhecimento a presença desse indivíduo nas redondezas, porém outras vítimas não tiveram coragem de seguir com a denúncia na delegacia. As úncias que seguiram em frente foram as crianças assustadas”, explica. Por volta das 15h30, a Polícia Civil do DF (PCDF) afirmou que “o registro da ocorrência está em andamento”.

Idade crítica

Conforme estatísticas disponibilizadas no site da Secretaria de Segurança Pública e Paz Social (SSP-DF), a maior parte dos alvos de estupro no ano passado tinham entre seis e 15 anos de idade. Foram 378 crianças e adolescentes dessa faixa etária, num universo de 803 vítimas registradas. Isso equivale a 47% do total.

Brazlândia foi 13ª Região Administrativa que mais registrou casos de estupro em 2016, com 22 ocorrências. Entre 2015 e o ano passado, o percentual desse tipo de crime aumentou em 83%.

Outros casos



No início do mês passado, uma mulher acusou um homem de se aproveitar de um vagão lotado para se esfregar nela no Metrô. Ela confrontou o rapaz ao deixar o trem, mas ele negou o assédio. A Polícia Civil do DF pediu as imagens de segurança do local e ainda investiga o caso.

Em 1º de junho, uma jovem também foi vítima de assédio em uma parada de ônibus da 513 Sul. Outra mulher que aguardava ônibus filmou um homem se masturbando ao lado da vítima e encostando nela durante o ato. Ele tentou encobrir ao colocar uma sacola plástica sobre o órgão genital.