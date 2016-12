Homem é preso após ameaçar família com arma de fogo em Santa Maria

Tweet no Twitter

Na madrugada deste domingo (25), por volta das 2h40, um homem acabou preso após ameaçar esposa e filhos com uma arma de fogo. O caso ocorreu na QR 516, em Santa Maria.

A prisão ocorreu após a Polícia Militar do DF ter sido acionada para verificar uma situação de violência doméstica. Chegando ao local, um homem, que se encontrava em frente a sua residência, correu para dentro de casa. A equipe seguiu o rapaz e conseguiu detê-lo no momento em que tentava esconder um revólver calibre .38 dentro do fogão.

Após buscas na residência, foi encontrado o coldre da arma em cima do guarda-roupas e, segundo informações de vizinhos, o detido havia realizado um disparo momentos antes da chegada da viatura. Ele foi conduzido para a delegacia da região para ser autuado por porte de arma de fogo e violência doméstica.