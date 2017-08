Homem é preso ao usar crachá falso para entrar no HMIB

Tweet no Twitter

Um homem de 52 anos foi preso nessa terça-feira (8) ao tentar entrar no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) com um crachá falso. De acordo com a Polícia Militar, uma funcionária desconfiou da documentação e acionou a corporação. Informações preliminares da corporação apontam que o suspeito tentaria furtar algo na unidade de saúde.

Os policiais foram até o local e realizaram a prisão do homem, que não foi identificado. Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia, onde o caso está sendo investigado. Durante o trajeto até a delegacia, o suspeito disse que era funcionários público e que os funcionários não o reconheceram porque ele havia sido transferido recentemente para o Hospital Regional do Gama (HRG).

Na DP, no entanto, foi constatado que ele tem extensa ficha criminal, incluindo sete passagens, e o homem confessou que é estelionatário. Ele foi autuado pela Lei de Contravenções, por exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.