Homem é preso ao transportar animais silvestres em ônibus interestadual

Um homem, de 54 anos, foi preso por transportar, dentro de uma bolsa de viagem, 20 canários da terra e um galo campina, em um ônibus interestadual. O caso ocorreu por volta das 21h dessa terça (1º), em um posto da Polícia Rodoviária Federal, em Samambaia.

Segundo a PRF, os pássaros foram encontrados durante uma fiscalização de rotina. O ônibus interestadual seguia de Goiânia (GO) para Natal, no Rio Grande do Norte (RN). Após a identificação da propriedade da bagagem, o homem recebeu voz de prisão e, em seguida, encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas.

O suspeito foi autuado pelo art. 29 da Lei 9.605/98, que trata dos crimes contra o meio ambiente.