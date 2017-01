Homem é preso ao tentar vender câmera roubada, na Asa Sul

Tweet no Twitter

Um homem foi preso, na tarde desta quarta-feira (11), suspeito de tentar vender uma câmera fotográfica furtada. A prisão ocorreu por volta das 15h, na 716 sul. O equipamento foi anunciado em sites de venda e os próprios donos acabaram encontrando a câmera, que tinha as mesmas características da que havia sido roubada.

No anúncio, o valor cobrado pela câmera era de R$ 3,6 mil, o que chamou atenção por estar bem abaixo do preço de mercado. De acordo com o casal, o equipamento “perdido”, está avaliado em R$ 23 mil.

Após negociação pelo site, as vítimas marcaram um encontro com o vendedor e acionaram a PM. Logo após efetuarem o pagamento combinado, policias militares abordaram o suspeito, realizando a prisão. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito foi autuado por receptação.