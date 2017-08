Homem é morto com golpes de faca em Ceilândia

Um homem morreu após levar diversos golpes de faca na tarde deste domingo (13), em Ceilândia Norte. O crime aconteceu na QI 03, no Setor de Indústria.

De acordo com testemunhas, a vítima e o autor do crime estavam embriagados e desciam pela rua quando iniciaram uma briga. A vítima então, puxou uma faca para acertar o colega, mas acabou sendo dominada e morta com o mesmo objeto. Ele levou golpes na cabeça e no pescoço. O socorro foi acionado, mas o homem não resistiu e morreu no local.

Moradores da região afirmaram não conhecer nenhum dos dois homens. O autor do crime fugiu. O caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor “O”).