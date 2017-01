Homem é encaminhado ao hospital após se envolver em acidente de mergulho no Lago Paranoá

Um homem de 32 anos se acidentou durante um mergulho, na manhã desta quinta-feira (5), no Lago Paranoá, próximo a QI 28 do Lago Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h44 por duas freiras que passavam pelo local e ouviram os gritos de socorro do rapaz.

De acordo com a corporação, Walter Venson Filho praticava mergulho com um amigo próximo ao Mosteiro São Bento. Após uma hora, a vítima subiu rapidamente à superfície sem fazer o procedimento de descompressão e se sentiu mal. Nesse momento gritou por socorro e foi ouvido pelas freiras.

No local, os militares constataram que o homem estava com dificuldades de respirar e dores no peito. O quadro de saúde da vítima melhorou após administração de oxigênio. O rapaz foi encaminhado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros ao Hospital de Base do Distrito Federal com suspeita de Embolia Traumática pelo Ar.