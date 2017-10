Homem é baleado seis vezes em parada de ônibus na EPTG

Um homem foi baleado em uma parada de ônibus em frente à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), na EPTG. O crime ocorreu por volta das 6h desta segunda-feira (30).

Segundo populares ouvidos pela Polícia Militar, um carro parou no local e integrantes efetuaram seis disparos de arma de fogo em direção à vítima. No momento do ataque, havia outros passageiros no ponto de ônibus. Assustados, correram e não foram atingidos.

Publicidade

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento ao ferido. O homem foi levado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e não há informações sobre o estado de saúde dele. A motivação do crime também é desconhecida.

A PM isolou a área para preservar a cena até a realização da perícia da Polícia Civil. Os criminosos fugiram e não haviam sido localizados até a publicação desta matéria.