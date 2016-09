Homem é apreendido com uniformes policiais, armas, munições e documentos falsos

Um homem foi preso por volta das 22h desta quinta-feira (15) ao ser flagrado por policiais militares com arma, munições, documentos falsos, cartões bancários, fardas policiais e outros materiais ilícitos. Ele foi abordado por correr após avistar uma viatura que fazia patrulhamento pela região.

Na abordagem pessoal, foi encontrado R$ 2.750, um celular e uma chave de carro. O argumento que o homem deu para explicar a origem dos objetos e do dinheiro não conveceu os militares. O aparelho telefônico, segundo a Polícia Militar, continha imagens de armas, dinheiro, drogas e uniformes da Polícia Federal.

Apreensão em casa

Com a suspeita, os policiais foram até a casa do detido, no condomínio Parque Colorado, às margens da BR-020. Lá, apreenderam uma espingarda calibre .38, com numeração suprimida; 250 cápsulas de 9mm deflagradas; sete munições de revolver calibre .38; uma munição de pistola 9mm e uma munição de revolver calibre 22.

Também foram apreendidas duas balaclaves, uniformes da Polícia Federal, parte de fardamentos da PMDF, vários celulares, diversos cartões bancários, documentos pessoais e documentos de veículos que constam como produtos de furto.

A PM suspeita que o homem seja integrante de uma quadrilha de roubo e furto de veículos. Ele foi encaminhado à delegacia da região, onde os fatos serão apurados.