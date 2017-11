Um carro capotou, no início da tarde deste sábado (11), no KM 2, da Via Marginal da DF-150, sentido Sobradinho II. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista Vanildo Alves da Silva, de 60 anos, perdeu o controle do veículo, um Fiat Siena, e capotou no canteiro central da via.

Apesar do estado do carro, o motorista sofreu apenas alguns arranhões e recusou o transporte ao hospital. Ele estava sozinho no momento do acidente.

