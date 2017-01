Homem de 60 anos desaparecido é encontrado próximo ao Lago Sul

O bancário Ismael Cardoso, de 60 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (30) foi encontrado na tarde desta terça (31), por volta das 16h30, pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava próximo à 1ª Ponte do Lago Sul.

De acordo com a filha, Luciana, o pai sofre de diabetes e foi encontrado com a glicose baixa, além de um pequeno machucado no braço. Ele foi internado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), onde deve passar por avaliação e exames.

Relembre

Ismael tinha sido visto pela última vez próximo ao Setor de Farmácias, na 302 Sul. A filha do idoso havia registrado um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).