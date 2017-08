Homem de 22 anos é preso após estuprar primos de cinco anos e filmar ação

Um homem de 22 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (11), por estupro de vulnerável e pela prática de filmagem de cenas de sexo explícito envolvendo crianças. A ação ocorreu em Ceilândia.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estuprou seus dois primos, ambos com cinco anos de idade, por diversas vezes. O agressor chegou a filmar alguns abusos.

Na operação, os policiais ainda cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços vinculados ao suspeito. Foram apreendidos celulares, computador e dispositivos eletrônicos com pornografia infantil. Os agentes também encontraram brinquedos infantis no armário pessoal no local de trabalho do agressor.