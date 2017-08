Homem ateia fogo em casa com mulher e filhos dentro

Tweet no Twitter

Um homem ateou fogo na própria casa com a mulher e os filhos dentro, depois de uma discussão entre o casal, na noite desse domingo (13), em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. A garagem, um quarto e um carro ficaram destruídos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Ao G1, a mulher disse que estava na residência com a filha de 11 anos e o filho de 18, quando o marido chegou em casa de madrugada. Após um desentendimento, o homem quebrou a televisão e, na sequência, colocou fogo no carro e quarto do casal.

Os dois já tinham discutido em outras ocasiões, mas essa foi a primeira vez que chegou ao ponto mais extremo. A mulher chegou a pedir a separação. Sem aceitar, o homem queimou a moradia.

O filho mais velho disse à reportagem do G1 que o comportamento do pai começou a mudar depois que ele ficou desempregado. “Ele não estava mais exercendo o papel de pai, só sabia beber, fumar”, revelou.

As chamas, que chegaram a dois metros de altura, foram contidas por vizinhos e policiais até a chegada dos bombeiros. O homem fugiu do local ao perceber que a Polícia Militar estava chegando.