Homem ameaça mãe com arma e acaba preso em Santa Maria

Um homem de 30 anos acabou preso após ameaçar a própria mãe, de 58, com uma arma de fogo em uma casa localizada na QR 403 de Santa Maria. A prisão ocorreu por volta das 15h40 desta terça-feira (7), depois que testemunhas ligaram para a Polícia Militar informando sobre a situação.

De acordo com a PM, uma equipe se dirigiu ao local e conversou com os dois envolvidos. Em seguida, os policiais entraram na casa do homem, que fica nos fundos da residência da mãe. Lá, a equipe localizou, dentro da máquina de lavar, uma escopeta caseira calibre 12 dentro da residência. Além da arma, foram encontradas duas munições, uma de .40 e outra de 44mm.

Mãe e filho foram conduzidos para a 20ª Delegacia de Polícia, onde o homem foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e enquadrada na Lei Maria da Penha.