Há 87 dias sem chuva, DF pode bater recorde ocorrido em 2015

Matheus Venzi

matheus.venzi@jornaldebrasilia.com.br

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal tem chances de bater o recorde de mais dias sem chuva. Atualmente, são 87 dias, o recorde é de 101, em 2015. Caso fique sem chover por mais 15 dias esse número será superado.

O meteorologista do Inmet, Hamilton Carvalho, reconhece que as chances existem. “Já não tem previsão de chuva pra o final dessa semana e pro início da semana que vem. Se continuar assim o recorde pode ser batido”, comenta.

Com a ausência de chuvas, também vem a baixa umidade. Nesta quinta-feira (17), a umidade relativa do ar irá variar entre 70% e 15%. Por isso, é necessário se hidratar regularmente e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia.

Madrugada fria

Nesta madrugada (17), o DF registrou 13ºC e até o final da tarde a máxima pode chegar aos 30ºC. O céu fica de claro a parcialmente nublado, com névoas secas. Já os ventos tem intensidade de fraca a moderada.