Greve de metroviários paralisa circulação dos trens nesta tarde

Com a greve dos metroviários, que teve início nesta quinta-feira (9), a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) decidiu fechar as estações ao meio-dia de hoje. A Companhia, no entanto, garantiu que a circulação dos trens irá voltar às 16h30.

A categoria cobra recomposição salarial inflacionária e nomeação de mais de 600 aprovados em concurso, prometidas pelo Executivo após a última paralisação da categoria em 2015. Para garantir o funcionamento, a companhia convocou pilotos e gerentes com cargos comissionados para manter 18 dos 24 trens funcionando. A ação garantiu 75% da frota em circulação.

O Governo do Distrito Federal orientou a Companhia do Metropolitano a cortarem o ponto dos servidores grevistas. “O governo informa que vai cumprir a Lei Geral de Greve aplicada ao serviço público, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, com regras que preveem corte de ponto e de vantagens nos dias de faltas dos servidores que participarem de greves e paralisações. Tudo para que os serviços prestados à população não sejam prejudicados”, informou, em nota, o Governo de Brasília.