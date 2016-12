Grávidas do Bolsa Família ainda não receberam repelentes após um ano da promessa do governo

O governo federal ainda não cumpriu a promessa feita há um ano de distribuir repelentes para grávidas do Bolsa Família. O grande problema disso tudo é que é no verão (atual estação) que aumentam os casos de zika. A picada em gestantes pode provocar microcefalia nos bebês.

Há estoques disponíveis em farmácias, mas por questões financeiras, muitas grávidas seguem a gestação desprotegidas, já que o tipo de repelente específico para elas é bem mais caro.

A promessa do governo de distribuição gratuita de repelentes foi feita no começo do ano. Em abril saiu um programa específico para proteger as grávidas do Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika. As informações são do “Bom Dia Brasil”.

Em outubro, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que a distribuição começaria em dezembro. Mês e ano estão na iminência do fim e, até agora, nada foi feito. Ainda não existe uma vacina contra as doenças e o repelente é a melhor arma para proteger as pessoas.

Segundo o Ministério da Saúde, a culpa pelo atraso na compra dos repelentes é da burocracia. A pasta disse que nenhuma empresa conseguiria entregar a quantidade necessária. Depois, no entanto, outras empresas surgiram e agora elas participam de uma licitação. A nova previsão é que os repelentes comecem a ser entregues no fim de janeiro.

Zika no DF

O Distrito Federal notificou o primeiro caso de microcefalia provocado pelo vírus da zika, contraído na própria capital. O nascimento do bebê com microcefalia relacionada à zika ocorreu em 26 de outubro, mas os sintomas na mãe apareceram no início da gestação: febre baixa, manchas vermelhas na pele e leve dor de cabeça.

No DF, a contaminação cresceu 9.700% desde 2015. A Secretaria de Saúde confirmou 196 casos neste ano, enquanto, em todo 2015, foram dois. Do total de diagnósticos, 173 pacientes moram no DF. Taguatinga tem o maior número (31), seguida da Asa Norte (13) e Asa Sul, Guará e Lago Norte, com 12 cada.