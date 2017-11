Grávida sofre aborto em banheiro enquanto aguardava atendimento no Hran

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Enquanto aguardava atendimento, uma mulher grávida de 17 semanas sofreu um aborto espontâneo no banheiro do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) na manhã desta terça-feira (7). A direção do Hran informou que a paciente chegou à unidade se queixando de dores. A ficha para atendimento, na emergência de obstetrícia, foi feita às 6h26. Em seguida, ela recebeu classificação amarela para aguardar atendimento.

Segundo a Secretaria de Saúde do DF, uma equipe médica e de enfermagem foi chamada às 8h36 ao banheiro feminino do pronto-socorro obstétrico, pois a paciente apresentava abortamento espontâneo incompleto. “Ela foi prontamente encaminhada ao Centro Obstétrico para realização de curetagem uterina e segue aos cuidados da equipe médica, de enfermagem e foi solicitado apoio psicológico”, informou a pasta. A mulher permanece em observação.