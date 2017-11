Governo nomeará 200 agentes penitenciários até o fim de novembro

O governo de Brasília vai nomear, até o fim deste mês, 200 novos agentes penitenciários. O concurso foi homologado nesta quinta-feira (9), conforme anunciou o governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, por meio das redes sociais. As nomeações serão divulgadas no Diário Oficial do Distrito Federal.

O processo seletivo foi feito em 2014, e, em agosto deste ano, os aprovados participaram do curso de formação.

A convocação é possível porque o Distrito Federal saiu do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal em outubro. “Tenho a certeza de que, com isso, vamos melhorar a qualidade do nosso atendimento no sistema prisional”, disse Rollemberg.

