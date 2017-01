Governo do Distrito Federal gastou R$ 18,5 milhões com a Olimpíada

Nesta sexta-feira (20), a Polícia Militar do Distrito Federal apresentou o valor investido na segurança nos dias das partidas de futebol no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, durante os Jogos da Rio 2016: R$ 1.399.500. Com isso, o gasto total do GDF com os Jogos foi de R$ 18.575.878,04, diferentemente dos R$ 16.854.953,71 divulgados em dezembro.

De acordo com a PM, o montante foi gasto com equipamentos, estrutura e pessoal. As cifras mais relevantes são com o futebol. Brasília recebeu dez disputas em seis datas, que ficaram em R$ 14.801.329,88. Com o revezamento da tocha olímpica, foram gastos R$ 3.578.690,41; e com o revezamento da tocha paralímpica, R$ 195.857,75.