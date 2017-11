Governo do DF intensifica combate à dengue no período chuvoso

Com o início do período chuvoso e a possibilidade do aumento da incidência do mosquito Aedes aegypti no DF, o governo intensifica ações de combate à transmissão da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus.

De acordo com o diretor de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, Denilson Magalhães, a pasta trabalhará com 501 agentes em todas as regiões administrativas.

As visitas domiciliares ocorrem durante todo o ano, mas são flexibilizadas no período da seca. Trinta bombeiros militares também integram a equipe.

Além disso, nas próximas semanas será lançada uma nova campanha publicitária em que o foco será o envolvimento da população no combate ao mosquito.

“Como os criadouros são em sua maioria dentro dos domicílios, convidamos a sociedade a participar mais para acabar com esses focos. Essa é a melhor maneira de evitarmos a transmissão”, acredita.

A Secretaria de Saúde também se prepara com 36 veículos equipados com o aparelhos UBV, conhecidos como fumacê. Esses são usados em regiões onde há confirmação de casos, para quebrar a cadeia de transmissão.

Com o avanço das medidas em 2016, o diretor reforça que neste ano a situação está mais favorável ao combate porque os índices das doenças foram reduzidos em 79%, no caso da dengue; 89%, da febre chikungunya; e em 79%, do zika vírus.

Os números de manifestação predial do transmissor do vírus no DF estão em 0,13% — abaixo do índice recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%.

A Saúde também retomará o trabalho integrado com a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) e a Secretaria de Educação, por meio dos programas Mensageiros da Água e Escola sem Mosquito, que têm como objetivo conscientizar multiplicadores em 250 escolas da rede pública.

Outra ação integrada é o programa Cidades Limpas, que neste mês ocorreu no Park Way, no Núcleo Bandeirante e na Candangolândia.

A pasta também articula uma agenda com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para 14 de novembro. Será uma reunião para capacitar os chefes dos núcleos de agentes comunitários sobre a destinação do lixo.