Governo do DF busca patrocínio para o Carnaval 2018

A Secretaria de Cultura do Distrito Federal publicou nessa sexta-feira (20), no Diário Oficial do DF edital de chamamento para patrocinadores interessados em investir no carnaval de Brasília de 2018. O objetivo segundo a pasta, é captar recursos da iniciativa privada para economizar dinheiro público.

Quem se interessar pela participação deverá fornecer infraestrutura e logística para os eventos da folia brasiliense. Isso inclui ambulâncias, banheiros químicos, palcos e trios elétricos. Está prevista ainda a possibilidade de apoio para apresentações de blocos e escolas de samba. Em contrapartida, o governo de Brasília vai conceder autorização para o vencedor exibir publicidade e divulgar a marca durante todo o carnaval.

Publicidade

Segundo o GDF a expectativa de público para as festas de 2018 é de 2,5 milhões de pessoas. São esperados de 150 a 200 blocos de rua nos dias de folia.

O prazo para o envio dos documentos para o Governo é até o dia 10 de novembro. O remetente deve encaminhar toda a documentação endereçada ao protocolo da Secretaria de Cultura, no endereço Setor Cultural Norte, Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro.