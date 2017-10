Governo antecipa pagamento de servidores para 3 de novembro

O pagamento referente a outubro dos funcionários públicos da administração direta será antecipado para 3 de novembro. O anúncio foi feito pelo governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, por meio de sua página oficial no Facebook, na manhã deste sábado (28), em comemoração ao Dia do Servidor.

“Quero agradecer a todos pela dedicação, pelo esforço e pelo espírito público, trabalhando num momento de grande dificuldade para o Brasil e o Distrito Federal”, afirmou o chefe do Executivo, em vídeo publicado na rede social.

Normalmente, os salários são pagos no quinto dia útil de cada mês. De acordo com o secretário da Fazenda, Wilson José de Paula, o adiantamento foi possível devido ao projeto de reestruturação da previdência, aprovado no fim de setembro, que permitiu ao Executivo liberar R$ 170 milhões mensais no orçamento. “Este é o resultado do trabalho que o governo vem fazendo pela busca do equilíbrio fiscal”, completa.

O secretário da Fazenda ressalta que antecipação dos salários não vale para servidores da Educação e da Saúde, cujo pagamento depende de recursos do Fundo Constitucional do DF.

Saída do limite da LRF permite ao governo nomear servidores

No vídeo, Rollemberg também destacou as 1.183 nomeações anunciadas este mês, possíveis devido ao governo ter deixado o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “O cenário já está melhorando e, aos poucos, vamos caminhando rumo a uma Brasília melhor para todos”, disse Rollemberg.

Já foram preenchidas 592 vagas da Secretaria de Saúde, 79 da Fundação Hemocentro de Brasília, 39 do Instituto de Defesa do Consumidor do DF (Procon-DF), e 41 da Secretaria de Cultura. Ainda serão nomeados mais 244 servidores para a Saúde, e 188 para a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.