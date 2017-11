Gêmeo é ameaçado de morte após ser confundido com irmão no Itapoã

Tweet no Twitter

A Polícia Militar foi acionada, na tarde deste domingo (12), para atender a uma ocorrência de ameaça de morte, no Itapoã. De acordo com a PM, criminosos teriam confundido um homem com o irmão gêmeo e o teriam jurado de morte.

“O irmão estaria envolvido em um homicídio e o suspeitos estavam querendo acertar as contas com o homem errado”, revelou a corporação.

Os policiais foram até o local onde a vítima estaria escondida e encontraram, também, o gêmeo. Ele confessou o assassinato e entregou aos militares a arma utilizada para cometer o crime.