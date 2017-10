GDF nomeia 255 servidores nesta segunda-feira (23)

Tweet no Twitter

Mais 255 servidores foram nomeados nesta segunda-feira (23) pelo GDF, a maior parte para reforçar a estrutura da saúde pública. As nomeações foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial do Distrito Federal.

Desse total, 137 novos funcionários estarão diretamente vinculados à Secretaria de Saúde, 79 à Fundação Hemocentro de Brasília e 39 ao Instituto de Defesa do Consumidor (Procon).

Essa é a primeira leva das nomeações anunciadas pelo governador Rodrigo Rollemberg em 17 de outubro. Ao todo, deverão ser nomeados 1.183 servidores. Eles têm até um mês para tomar posse e, depois de empossados, até cinco dias para começar a trabalhar.

Na pasta de Saúde, 70 nomeados são médicos da família e comunidade, 39 são cirurgiões-dentistas e 28, clínicos. Com esses profissionais, a cobertura da atenção primária deverá passar de 29%, no início do governo, para 70% em junho de 2018.