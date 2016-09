GDF entrega lotes a 1.263 moradores de São Sebastião

Moradora do Residencial Oeste, em São Sebastião, a auxiliar de serviços gerais Maria Alecrim da Silva, 52 anos, foi a primeira a receber, durante cerimônia no Centro Olímpico e Paralímpico da região administrativa na manhã deste sábado (17), a escritura do lote em que vive há 3 anos, com o filho. “O sentimento é de pura felicidade.

Vai melhorar muito nossa vida”, afirmou Maria. Ao todo, foram entregues 1.263 escrituras públicas de doação no evento, que contou com a participação do governador Rodrigo Rollemberg.

“Nós queremos crescer de forma regularizada porque isso é fundamental para garantir qualidade de vida para o conjunto da população. Esse é um dos pilares fundamentais da nossa política habitacional que está sustentada em três pilares. O combate rigoroso à grilagem de terra, a regularização fundiária com a entrega de escrituras e a oferta de unidades habitacionais”, afirmou Rolemberg durante o evento.

Os lotes estão distribuídos em sete bairros: Residencial Oeste, Morro Azul, Bonsucesso, Centro, São Bartolomeu, Tradicional e Bora Manso. As áreas fazem parte do projeto Urbanístico 114 – aprovado pelo Decreto n° 35.855, de 29 de setembro de 2014 – e correspondem a uma das quatro glebas em que São Sebastião foi dividida em 2009, com o objetivo de planejar a regularização da região administrativa. Os bairros concentram 7,4 mil lotes residenciais e 28 mil habitantes.

Segundo o diretor de regularização da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), 500 escrituras já foram entregues e, até o fim do ano, a previsão é de que esse número chegue a 7 mil. “Com o documento, os moradores têm a propriedade valorizada, podem fazer melhorias e fica mais fácil para eles pegarem empréstimos”, explica.