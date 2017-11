Funcionários são mantidos reféns durante assalto a estabelecimento em Ceiândia

Onze funcionários foram mantidos reféns, na noite dessa sexta-feira (10), durante assalto a um estabelecimento em Ceilândia. De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas foi encontrada ferida. O estado de saúde dela, no entanto, não foi divulgado.

Os policiais foram até o local indicado, na QI 02, após registro de ocorrência de roubo em andamento. No endereço, os PMs tentaram, sem sucesso, contato com os funcionários da empresa e entraram na loja utilizando técnicas de adentramento tático.

Publicidade

No primeiro andar do prédio, onde funciona a sala de reunião e o banheiro da empresa, os militares localizaram três criminosos que, ao avistar os policiais, tentaram fechar a porta e dispensar um revólver calibre 22 com quatro munições intactas e uma deflagradas.

Após ser contido e imobilizado, o trio confessou o crime e informou onde as vítimas estavam localizadas. Com os funcionários, os PMs ainda encontraram outros dois assantantes. Um deles, menor de idade, também estava armado com um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

Os pertences das vítimas como eletrônicos, joias, dinheiro e carros foram recuperados. Os criminosos foram encaminhados para a 24ª Delegacia de Polícia e para a Delegacia da Criança e do Adolescente II.