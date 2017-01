Funcionário de supermercado na Asa Sul encontra mais de R$ 1.200 e devolve ao dono

Joyce Coelho

O empacotador de um supermercado na 407 Sul chamou a atenção por sua atitude e comoveu diversas pessoas. Na manhã dessa quinta-feira (5), Sérgio Henrique Ferreira, 33 anos, encontrou, no local onde trabalha, um envelope contendo R$ 1.260 em espécie.

De acordo com Ferreira, o envelope estaria no balcão, próximo às sacolas plásticas que o supermercado disponibiliza aos clientes. Impressionado com a quantia encontrada, o homem prontamente entregou o dinheiro ao gerente da loja, Arcedir Marques.

Nesse meio tempo, o funcionário público Marcos de Campos Bonfim tentava recordar onde poderia ter deixado o envelope. “Tentei me lembrar onde poderia ter esquecido o dinheiro, mas só à tarde resolvi retornar ao supermercado e verificar. Chegando ao local, eu procurei o gerente, que prontamente me entregou o envelope com a quantia”, contou Bonfim.

No momento em que o funcionário público voltou ao supermercado, Ferreira tinha acabado o seu expediente e não estava mais no local. No entanto, na manhã desta sexta-feira (6), Bonfim voltou ao mercado para agradecer ao empacotador e presentear funcionário com a quantia de R$ 100. “Atitudes assim precisam ser divulgadas. Temos que dar o exemplo para nossa cidade. Sérgio é um modelo a ser seguido”, destacou Bonfim.

Consciência limpa

Para o empacotador, o mais importante é ter a consciência limpa e manter a dignidade. “Em momento algum me passou pela cabeça pegar esse dinheiro. O que temos de melhor é a nossa dignidade e pode ter certeza que zelo por ela. Tenho filhos, e busco passar o que é correto para eles”, pontuou.

Ainda segundo Ferreira, ele já encontrou outros objetos, e todos foram entregues aos donos. “Fiquei muito feliz com o reconhecimento, não vou negar. Sempre que encontramos algo que não é nosso devemos devolver ao dono, pois o que vem fácil, vai fácil”, concluiu.