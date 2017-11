Forte chuva provoca alagamentos, trânsito e acidentes em vias do DF

A forte chuva que assolou o Distrito Federal na tarde desta sexta-feira (10) provocou acidentes em algumas vias. Leitores ainda registraram alagamento nas ruas do Cruzeiro, Setor de Indústria Gráfica (SIG), Taguatinga, Gama e Paranoá. No Pistão Sul, na Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), os motoristas enfrentaram reteção devido a enxurrada.

Na DF-250, próximo a entrada de Sobradinho dos Melos, um caminhão e um carro colidiram por volta das 13h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do automóvel e o passageiro do caminhão foram encaminhados ao Hospital Regional do Paranoá (HRPA) com ferimento na perna esquerda e dores torácicas, respectivamente.

Publicidade

Pouco tempo depois, por volta das 16h, um acidente automobilistico na DF-001, pista de ligação entre Santa Maria e São Sebastião, deixou duas pessoas presas às ferragens após colisão frontal entre dois veículos.

Aguarde mais informações