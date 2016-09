Fornecimento de água é suspenso em três regiões do DF

Em função do longo período de seca no Distrito Federal, dos baixos níveis das captações e do aumento do consumo de água, em função das altas temperaturas, a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) precisou fechar nesta terça-feira (20), como medida temporária, o abastecimento de algumas regiões para preservar os níveis de reservação e evitar falta de água em maior proporção. Seguem as regiões afetadas:



São Sebastião

Endereço – Vila Nova e Bairro Residencial do Bosque – Fechamento: terça (20/09) às 09h – Abertura: quarta (21/09) às 08h.

Endereço – Bairro Bom Sucesso (Cj 10, 11 e 12), Setor Residencial Oeste (201, 203 a 206; 301, 303 e 304), Bairro Centro (ruas 57, 58 e 59) – Fechamento: terça (20/09) às 10h – Abertura: quarta (21/09) às 10h.

Planaltina:

Endereço – Setor Residencial Leste, Vila Buritis, Buritis II, Buritis IV – Fechamento: terça (20/09) às 09h – Abertura: quarta (21/09) às 08h.

Endereço – Setor Tradicional (Norte, Centro e Sul) – Fechamento: terça (20/09) às 17h – Abertura: quarta (21/09) às 16h.

Sobradinho II:

Endereço – Condomínios do Setor Habitacional Contagem (Morada dos Nobres, Cond. Vivendas Serranas, Recanto dos Nobres, Vivenda da Serra e Vivenda Campestre, Jardim Ipanema, Jardim América, Cond. Serra Dourada – Fechamento: terça (20/09) às 15h – Abertura: quarta (21/09) às 14h.

Endereço – AR 20 a 25, Cond. Buritis, AR 13, 15, 17 e 19, Condomínios do Setor Habitacional Contagem (Cond. Vila Verde, Cond. Residencial Sobradinho III, Cond. Versalles) – Fechamento: terça (20/09) às 15h – Abertura: quarta (21/09) às 14h.

A Caesb solicita aos moradores que, na medida do possível, façam uso racional da água, principalmente após o retorno do abastecimento, de forma a ajudar na recuperação plena e equilibrada do sistema.

A Companhia ressalta, ainda, ser fundamental que toda unidade usuária tenha reservatório (caixa d’água) de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.